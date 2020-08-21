40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, ставшая звездой Голливуда после участия в фильме про Джеймса Бонда, обескуражила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на яхте в соблазнительном образе и не менее соблазнительной позе.

Так, Ольга с мокрыми волосами и в солнцезащитных очках продемонстрировала стройную фигуру в бикини леопардовой расцветки. Красотка пленительно изогнулась, подняв руки вверх и выпятив свою "пятую точку".

"Счастливой пятницы всем!", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив актрису комплиментами.

"Замечательно выглядишь 👌"

"Сногсшибательная малышка 💕"

"Я уверен, что вы слышали всевозможные комплименты в мире. Я просто скажу «того же самого» и желаю вам счастливой пятницы❤️"

"Классный купальник 👙 😉😉"

"Моя любимая актриса и модель!"

"Шикарная красавица 💋"

"Вы похожи на девушку из "Бонда" ... 😍😂"

"Вау, пятница стала так намного лучше !! Красиво 🔥🔥"

"Я в шоке у тебя классная фигура 👅🔥"

"Смертельно опасная девочка 🙏💚"

Ранее мы сообщали, Куриленко показала свое лицо без макияжа. Актриса засняла себя крупным планом, с улыбкой и теплотой в глазах взглянув в камеру.

"Счастливого горбатого дня", - пожелала Ольга. Дело в том, что в некоторых странах третий день недели называется "горбатым". Это середина недели, когда нужно преодолеть все трудности, чтобы потом со спокойной совестью с нетерпением ждать выходных.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».