Украинская "девушка Бонда" – Ольга Куриленко, порадовала поклонников пикантными снимками в купальнике

Модель и актриса Ольга Куриленко выложила откровенное фото в белом оригинальном купальнике на фоне моря. Так модель решила отметить начало недели, пишет Politeka.net

Фото Ольги Куриленко получилось теплым и по-настоящему летним – 40-летняя звезда саги о Джеймсе Бонде позирует на фоне морского пейзажа, находясь, по-видимому, на яхте или теплоходе. Модель радует поклонников подтянутой стройной фигурой и загорелым телом.

Белый купальник на Ольге выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры – тонкую талию, подкачанный торс и грудь. Поклонники, надо сказать, оценили фото по достоинству.

«Вы так чертовски великолепны» - написали актрисе в комментариях.

«Так красиво и великолепно» - написали другие.

Ранее «девушка Бонда» порадовала поклонников снимком в ярком платье. На снимке Куриленко позирует в дерзком мини с глубоким вырезом, элегантно умостившись на кровати. Дополняли образ знаменитости красивые браслеты и колье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Коварная лиса», «феноменально, магнетически, божественно», «лучшая из лучших», «прекрасный снимок», «вау, красотка», — пишут они.

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