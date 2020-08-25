Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала свої головні достоїнства

Оскільки модель є рекламним представником відразу декількох модних брендів одягу, вона кожен день ділиться ефектними фото в сукнях з неймовірними декольте. Гюль не соромиться - їй подобається своє тіло, тому вона знає, як правильно епатувати публіку.

Кілька годин тому в мережі на її сторінці в Instagram з'явився також незвичайний кадр. Справа в тому, що модель приміряла стильний спортивний костюм темного кольору і підкреслила тонку талію з вельми апетитними сідницями. Дівчина прогнулася в спині і повернулася боком до об'єктиву, щоб показати: вона може здивувати не тільки елегантними образами.

"Відчуйте себе рок-зіркою", - лаконічно підписала фото Бахарі.

Ось як реагують фанати:

"Q cachetonaaaaaa👏 🔥 😍", "Малятко просто вогонь🔥»," так прекрасно«, " вони дуже великі😍 😍 😍", " як це можливо? 🔥 😍 ❤ ️ ", «Кішечка на полюванні. DAMNNN😻", "приголомшливо" ти приголомшлива😮 😮 🔥", " вау принцеса Красива💘, » «ти виглядаєш так приголомшливо красиво і приголомшливо чудово, як завжди, і мені подобається твій новий наряд», «просто казкова», «вау, це реальна пристрасть», «скільки тут солодкого, вау».

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі перевтілилася в куклбу Барбі, надівши ніжне рожеве плаття. Дівчина вибрала пікантний наряд зі шнурівкою під грудьми і на стегнах. Як відомо, Бахарі часто експериментує з образами, приміряючи на свою неймовірну фігурку тісні сукні.

Додамо, що за останній рік зовнішність красуні сильно змінилася. Шанувальники не можуть зрозуміти-це причина надмірного фотошопу або пластичної хірургії. Одне ясно точно-дівчина прагне бути схожою на Кім Кардашьян, з якою її порівнюють.

Нагадаємо, що Бахарі показала свої " ягідки "в кислотно-яскравому бікіні:"Ух, це дуже інтригує".

А ще Politeka писала, що Бахарі подражнила апетитними принадами в латексі, сіточці і шкірі: топ гарячих фото красуні.

Також Politeka повідомляла, що Бахарі пограла достоїнствами на білосніжному ліжку: "відмінна поза для...".