Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала свои главные достоинства

Поскольку модель является рекламным представителем сразу нескольких модных брендов одежды, она каждый день делится эффектными фото в платьях с невероятными декольте. Гюль не скромничает - ей нравится свое тело, поэтому она знает, как правильно эпатировать публику.

Несколько часов назад в сети на ее странице в Инстаграм появился также необычный кадр. Дело в том, что модель примерила стильный спортивный костюм темного цвета и подчеркнула тонкую талию с весьма аппетитными ягодицами. Девушка прогнулась в спине и повернулась боком к объективу, чтобы показать: она может удивить не только элегантными образами.

«Почувствуйте себя рок-звездой», - лаконично подписала фото Бахари.

Вот как реагируют фанаты:

«Q cachetonaaaaaa👏🔥😍», «Малышка просто огонь🔥», «Так прекрасно», «Они очень большие😍😍😍», «Как это возможно? 🔥😍❤️», «Кошечка на охоте. DAMNNN😻», «Потрясающе «Ты потрясающая😮😮🔥», «Вау принцесса красивая 💘,» «Ты выглядишь так потрясающе красиво и потрясающе великолепно, как всегда, и мне нравится твой новый наряд», «Просто сказочная», «Вау, это реальная страсть», «Сколько здесь сладкого, вау».

Ранее мы писали, что Гюль Бахари перевоплотилась в куклбу Барби, надев нежное розовое платье. Девушка выбрала пикантный наряд со шнуровкой под грудью и на бедрах. Как известно, Бахари часто экспериментирует с образами, примеряя на свою невероятную фигурку тесные платья.

Добавим, что за последний год внешность красотки сильно изменилась. Поклонники не могут понять – это причина чрезмерного фотошопа или пластической хирургии. Одно ясно точно – девушка стремится быть похожей на Ким Кардашьян, с которой ее сравнивают.

Напомним, что Бахари показала свои "ягодки" в кислотно-ярком бикини: "Ух, это очень интригует".

А еще Politeka писала, что Бахари подразнила аппетитными прелестями в латексе, сеточке и коже: топ горячих фото красотки.

Также Politeka сообщала, что Бахари поиграла достоинствами на белоснежной постели: "Отменная поза для...".