28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, розпалила публіку новим епатажним вбранням

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на вулиці в занадто відвертому вигляді.

Так, співачка натягнула шортики з чорного латексу, повернувшись до камери спокусливою "п'ятою точкою" - розкішний ракурс, що, безумовно, нікого не може залишити байдужим. Також на артистці була прозора блуза з чорними рюшами, всі принади якої та продемонструвала на наступному фото. Анна напівлежала на лавці в царственій позі.

У підписі до кадрів артистка прорекламувала свій магазин одягу, де можна придбати, за її словами, "подібні ніштякі".

Користувачі кинулися активно коментувати побачене, поставивши за лічені хвилини тисячі "лайків":

"Для цих ніштяків потрібна, як у вас, шикарна попа 🔥 👏 😍 "

"Можу, але не можу, дорого багато занадто ♪"

"👍Крутооо ♥ ♥ ️😍"

"Аня, ти красуня"

"Я навіть змогла задній фон розгледіти. Непоганий такий до речі"

"Богиня🔥"

"Уявляю, в метро зайти в такому вбранні 😁"

"Клас! Але мене дружина в цьому прикиді не зрозуміє!"

Раніше ми повідомляли, образ MARUV в чорній довгій сукні з пір'ям на рукавах а-ля 20-ті роки ХХ століття викликав фурор в мережі. Анну порівняли з німецькою актрисою Марлен Дітріх.

"Retro Bitch", - підписала фото зірка.

"Діва", "Прекрасна як завжди", "не можна бути красивою такою", "футфетішісти увійшли в чат", "Ох і красива ж Анька!) Так йде цей образ!», "Марлен Дітріх нервово курить", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".

Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".