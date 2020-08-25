22-річна українська актриса Ліза Василенко, яка знялася в серіалі "Школа", розбурхала мережу несподіваною розкутістю

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, заради яких повністю позбулася одягу, а заодно й сорому.

Розкута красуня позувала в ліжку, недбало загорнувшись в простирадло. Пружний бюст дівчина прикривала рукою. Розпущене волосся і ніжний макіяж доповнили її пристрасний і романтичний лук.

Користувачі збожеволіли, побачивши таку красу, й засипали Лізу компліментами:

"Охх, чудово ♪ "

"Шикарна😻"

"Боже хіба можна бути настільки красивою? 😍"

"Ліз а можна мені це на обої, клас 💕"

"Відвал всього😍"

"Ліза, ти богиня😍"

"Це на обкладинку Vogue?❣️"

"Мої очі крашнулись🔥"

"Ого-го 😱"

"Вогонь 🌈 від тебе не очікував 😍 😍 😍 "

Раніше ми повідомляли, Василенко показала, як відпочиває з подружками. Три дівчини-красуні сфотографувалися на одному із мостів через Дніпро в Києві.

Сама Ліза для прогулянки вибрала топ коралового кольору з вирізом на грудях і білі спортивні штани. Вона розпустила волосся і яскраво нафарбувалася.

"Які ви сонячні"; " краще ніж Американ герл))"; " найкрасивіша 😻 🥰"; "Крашихи ❤️🦋"; "ля, богині ♥️", - відреагували користувачі.

Також ми писали, шанувальники здивувалися витівкою Лізи в душі. Мокра актриса приспустила халатик, заінтригувавши чарівними вигинами.

"Місце для поцілунків", - написала красуня під фото.

"Викликаю поліцію, ти вкрала моє серце", "чому така красива", "мені так подобається цей образ", "якого розміру груди?", "такою красивою бути незаконно", - кинулися коментувати фанати юної зірки.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі

А ще Politeka писала, зірка "школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом