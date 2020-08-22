Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко прогулялась по Киеву с подружками-красотками
Как пишет Politeka.net, Лиза Василенко одна их немногих украинских актрис, которая сумела обрести популярность в достаточном юном возрасте. Девушка, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, начала активно вести микроблог в Инстаграме, где размещает фото и видео отдыха, личной жизни, а также результаты профессиональных фотосессий.
Недавно знаменитость поделилась с фанатами снимками, на которых прогулялась в компании своих подружек.
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Три девушки-красотки сфотографировались на одном их мостов через Днепр в Киеве.
Сама Лиза Василенко для прогулки выбрала топ кораллового цвета с вырезом на груди и белые спортивные штаны. Волосы она распустила и ярко накрасилась.
До этого мы писали, что известная украинская актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя в летнем образе.
На фото красотка позировала в топе с огромным декольте. Лиза не надевала белье, сделав фото довольно горячим. Василенко не стеснялась демонстрировать себя и сделала несколько снимков, на которых можно оценить фигуру красотки. Волосы актриса решила оставить распущенными, а образ дополнила цепочкой на шее.
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе
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