Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко прогулялась по Киеву с подружками-красотками

Как пишет Politeka.net, Лиза Василенко одна их немногих украинских актрис, которая сумела обрести популярность в достаточном юном возрасте. Девушка, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, начала активно вести микроблог в Инстаграме, где размещает фото и видео отдыха, личной жизни, а также результаты профессиональных фотосессий.

Недавно знаменитость поделилась с фанатами снимками, на которых прогулялась в компании своих подружек.

Три девушки-красотки сфотографировались на одном их мостов через Днепр в Киеве.

Сама Лиза Василенко для прогулки выбрала топ кораллового цвета с вырезом на груди и белые спортивные штаны. Волосы она распустила и ярко накрасилась.

До этого мы писали, что известная украинская актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя в летнем образе.

На фото красотка позировала в топе с огромным декольте. Лиза не надевала белье, сделав фото довольно горячим. Василенко не стеснялась демонстрировать себя и сделала несколько снимков, на которых можно оценить фигуру красотки. Волосы актриса решила оставить распущенными, а образ дополнила цепочкой на шее.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе

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