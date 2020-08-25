22-летняя украинская актриса Лиза Василенко, снявшаяся в сериале "Школа", взбудоражила сеть неожиданной раскованностью
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, ради которых полностью избавилась от одежды, а заодно и стыда.
Раскрепощенная красотка позировала в постели, небрежно укутавшись в простынь. Упругий бюст девушка прикрывала рукой. Распущенные волосы и нежный макияж дополнили ее страстный и романтический лук.
Пользователи обезумели при виде такой красоты, засыпав Лизу комплиментами:
"Охх, восхитительно 🥰🤤🤤"
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"Шикарная😻"
"Боже разве можно быть настолько красивой? 😍"
"Лиз а можна мені це на обої 😍🔥💖 клас 💕"
"Отвал всего😍"
"Лиза, ты богиня😍"
"Это на обложку Vogue?❣️"
"Мои глаза крашнулись🔥"
"Ого-го 😱"
"Огонь 🌈 от тебя не ожидал😍😍😍"
Ранее мы сообщали, Василенко показала, как отдыхает с подружками. Три девушки-красотки сфотографировались на одном из мостов через Днепр в Киеве.
Сама Лиза для прогулки выбрала топ кораллового цвета с вырезом на груди и белые спортивные штаны. Она распустила волосы и ярко накрасилась.
"Какие вы солнечные"; "Получше чем Американ герл))"; "Самая красивая😻🥰"; "Крашихи ❤️🦋"; "ля, богини ♥️", - отреагировали пользователи.
Также мы писали, поклонники изумились выходкой Лизы в душе. Мокрая актриса приспустила халатик, заинтриговав пленительными изгибами.
"Место для поцелуев", - написала красотка под фото.
"Вызываю полицию, ты украла мое сердце", "Почему такая красивая", "Мне так нравится этот образ", "Какого размера грудь?", "такой красивой быть незаконно" , - кинулись комментировать фанаты юной звезды.
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе
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