Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала фігуру в найпікантніших купальниках

Відома телеведуча прославилася завдяки своїй поведінці в "Домі-2" і вічним скандалам, в які потрапляє після своїх виступів. При цьому не забуває починаюча співачка дивувати кадрами з відпустки. Останні кілька місяців Ольги були дуже насичені, незважаючи на роботу, вона встигла провести три міні-відпустки, в яких відзначилася вибором бікіні.

У цьому сезоні образи Ольги були напрочуд лаконічні-кислотні кольори, прості дизайни, легкі принти і прикраси з каменів. Хоча, як правило, Бузової подобаються різні купальники. Вони настільки різні, що важко навіть зрозуміти її справжні смакові переваги.

Вона носить, як відкриті, так і закриті купальники, подобається їй топ з воланом, і високі труси. А іноді ці труси зовсім дуже маленькі. Тому останній вибір її бікіні не залишив фанатів байдужими, вони написали найрізноманітніші думки з приводу образів зірки:

"Красуня👍 💗», «круто", "круто", "купальник сонце не треба", "кайф дитинко😚 😘 😘"," ти така красива...«, "Олечка, якщо ти ще на Яровому влаштуй зустріч з фанатами будь ласка ❤️ ми приїхали відпочивати і я просто мрію побачитися з тобою», «крім голих фото не чого показувати може розум покажеш», «Животик втягнула», «Бузова так дорожить своєю фігурою, що ніколи не народить!!! Шкода її, але це правда - що імідж Олі - це її робота, якщо народить залишиться без багатьох проектів/ реалія російського шоу бізнесу», «ППЦ більше їж", " Бозеньки Оленька навіщо ти собі кубики на животику намалювала😦".

Також Ольга вразила зворушливим сімейним кадром. Справа в тому, що до неї нарешті приїхала з Санкт-Петербурга мама Ірина Олександрівна. Мати і дочка вже сходили на тренування перед шоу «Льодовиковий період», в якому бере участь Ольга в майбутньому сезоні. Потім з'їздили на зйомки самої програми, а також відвідали ресторан.

Після в Instagram Ольга показала знімок, зроблений з мамою на набережній. ресторан. Бузова подарувала мамі величезний кошик білих троянд і обійняла, заплющивши очі.

"Нарешті приїхала матуся 🥰 🥰 🥰 сьогодні цілий день зі мною, з ранку на тренуванні, потім на шоу, а ввечері Поведу її в ресторан ❤ ️ люблю тебе шалено🙏 🏻", - написала Ольга. Пост при цьому набрав тисячі лайків і коментарів, а суперечки під ним тривають досі.

Шанувальники відреагували неоднозначно, зазначивши, що мама Ольги з кожним днем стає молодшою навіть самої дівчини, тоді як у неї самої "видок ще той", також користувачі написали, що мама схожа на її старшу сестру, інші ж звинуватили саму Ольгу у використанні фотошопу.

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