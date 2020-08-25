Стало відомо про недугу, яка підкосила 43-річну українську гумористку, екранну "дружину" президента Володимира Зеленського Олену Кравець

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на одній з фан-сторінок актриси в Instagram. Напередодні початку зйомок нових випусків "Вечірнього Кварталу" у Олени Кравець виявили китайський вірус - тест виявився позитивним.

Подробиці події розповів її колега-"кварталівець" Євген Кошовий.

«За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на covid-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії - ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні», - зазначив гуморист.

У нових випусках Кравець замінять відразу чотири актриси з "Жіночого кварталу": Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

За словами Сопонару, "це дуже відповідально замінювати саму Олену", а також, безумовно, хвилююче.



"Це в "Жіночому кварталі" ми – на своїй території, а тут - відчуття, що ми з дівчатками – хоч і бажані гості, але на чужому весіллі", - зазначила знаменитість.

Українці розпереживалися в коментарях під цим постом, висловлюючи Кравець підтримку: "😔Бажаю Олені якнайшвидшого одужання!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻"; "Якнайшвидшого одужання Оленці❤️";"Олена, обов'язково одужуй❤️🌹".

Раніше ми повідомляли, дружина президента Олена Зеленська, яка перехворіла китайським вірусом, розкрила деталі лікування. За словами першої леді, в цілому вона провела під наглядом медиків два тижні, але найважчими - були три дні, коли її мучили головні болі і сильний кашель.

Крім Зеленської, китайський вірус виявили у ще одного члена сім'ї президента - у його семирічного сина. Перша леді зазначила, що хлопчик переніс хворобу куди легше, ніж вона.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

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