Стало известно о недуге, который подкосил 43-летнюю украинскую юмористку, экранную "жену" президента Владимира Зеленского Елену Кравец
Как передает Politeka.net, об этом сообщается на одной из фан-страничек актрисы в Инстаграм. Накануне начала съемок новых выпусков "Вечернего Квартала" у Елены Кравец обнаружили китайский вирус - тест оказался положительным.
Подробности произошедшего рассказал ее коллега-"кварталовец" Евгений Кошевой.
«За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - негативные», - отметил юморист.
В новых выпусках Кравец заменят сразу четыре актрисы из "Женского квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.
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По словам Сопонару, "это очень ответственно заменять саму Елену", а также, безусловно, волнительно.
"Это в «Женском Квартале» мы – на своей территории, а тут - ощущение, что мы с девочками – хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", - отметила знаменитость.
Украинцы распереживались в комментариях под этим постом, выражая Кравец поддержку: "😔Желаю Елене скорейшего выздоровления!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻"; "Скорейшего выздоровления Леночке❤️"; "Лена, обязательно выздоравливай❤️🌹".
Ранее мы сообщали, супруга президента Елена Зеленская, переболевшая китайским вирусом, раскрыла детали лечения. По словам первой леди, в целом она провела под наблюдением медиков две недели, но самыми тяжелыми - были три дня, когда ее мучали головные боли и сильный кашель.
Кроме Зеленской, китайский вирус выявили у еще одного члена семьи президента - у его семилетнего сына. Первая леди отметила, что мальчик перенес болезнь куда легче, чем она.
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.