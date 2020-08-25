Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала форми "як у Кім"

Американська модель не звикла ховати своє тіло від цікавих поглядів фанатів. Модель любить підкреслювати свої достоїнства, адже тонка талія і пружні форми не можуть залишити байдужими шанувальників.

Жаркий кадр, на якому Емілі позувала спиною до об'єктиву і показала сідниці у всій красі тут же став центром обговорення фігури зірки. Багатьох дивує пружна і рівна шкіра Емілі. Причому сама вона висловлюється про харчування просто:

"Я хижак. Я дійсно люблю м'ясо. Я жадаю заліза, і безумовно не з тих, хто їсть тільки салати. Я дотримуюся збалансованої дієти, щоб наситити організм енергією і бути здоровою", - одного разу розкрила секрет стрункості Емілі.

Причому вона підкреслила, що не фанатка тренувань у спортзалі. Замість цього вона насолоджується свіжим повітрям, займаючись йогою на природі або вирушаючи в піші прогулянки по місту. І схоже її догляд за собою і правда працює-такі форми не залишили нікого осторонь:

"хороший постріл ззаду", " начитана дівчина ....", "Щось йому (статуї) не особливо цікаво 😑,» «гарний вигляд😍❤️», «Якщо хочеш прийти у форму, спробуй у нас, дитинко, подбати про тіло своєї мрії 💜», «сподіваюся, Instagram дає вам 1 долар за перегляд», «це просто несправедливо. Так добре", "розкіш і спокушання".

Ми також писали, навіть під час модних зйомок Емілі намагається зробити акцент на натуральності своїх образів - вона не любить макіяж, укладання і боїться зіпсувати своє волосся. Тому кадр, на якому дівчина знову блиснула фігурою без білизни в одному прозорому плащі відразу привернув увагу фанатів до себе.

Пікантний акцент на грудях знаменитості не міг залишитися непоміченим. Емілі знає, як підняти популярність у своєї аудиторії в Instagram. Найчастіше, кадри знаменитості без білизни викликають найбільше обговорень. Деякі фолловери думають, що дівчина не натуральна і насправді її форми - це силікон, інші ж наполягають на природній красі Ратаковскі, яка раніше спростовувала подібні чутки.

"Чудово😍 😘 🌹", " дивлюся, відмінна Малятко 👌 так ♥ ️ красиво😍 🤩 😘", " яке відмінне фото. Дякую, що поділилися цим з усіма", " @ gusein.gasanov надія, вмирає останньою 👀", " спасибі! За цей розкішний вигляд», "чудова".

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