Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала формы "как у Ким"

Американская модель не привыкла прятать свое тело от любопытных взглядов фанатов. Модель любит подчеркивать свои достоинства, ведь тонкая талия и упругие формы не могут оставить равнодушными поклонников.

Жаркий кадр, на котором Эмили позировала спиной к объективу и показала ягодицы во всей красе тут же стал центром обсуждения фигуры звезды. Многих удивляет упругая и ровная кожа Эмили. Причем сама она высказывается о питании просто:

"Я хищник. Я действительно люблю мясо. Я жажду железа, и определенно не из тех, кто ест только салаты. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, чтобы насытить организм энергией и быть здоровой", - однажды раскрыла секрет стройности Эмили.

Причем она подчеркнула, что не фанатка тренировок в спортзале. Вместо этого она наслаждается свежим воздухом, занимаясь йогой на природе или отправляясь в пешие прогулки по городу. И похоже ее уход за собой и правда работает – такие формы не оставили никого в стороне:

«хороший выстрел сзади», «Начитанная девушка ....», «Что-то ему (статуе) не особо интересно 😑,» «Красивый вид, прямое попадание!😍❤️», «Если хочешь прийти в форму, попробуй у нас, детка, позаботиться о теле своей мечты 💜», «Надеюсь, Instagram дает вам 1 доллар за просмотр», «Это просто несправедливо. Так хорошо», «Роскошь и соблазнение».

Мы также писали, даже во время модных съемок Эмили старается сделать акцент на натуральности своих образов - она не любит макияж, укладки и боится испортить свои волосы. Поэтому кадр, на котором девушка снова блеснула фигурой без белья в одном прозрачном плаще сразу привлек внимание фанатов к себе.

Пикантный акцент на груди знаменитости не мог остаться незамеченным. Эмили знает, как поднять популярность у своей аудитории в Инстаграм. Чаще всего, кадры знаменитости без белья вызывают больше всего обсуждений. Некоторые фолловеры думают, что девушка не натуральная и на самом деле ее формы - это силикон, другие же настаивают на природной красоте Ратаковски, которая ранее опровергала подобные слухи.

«Великолепно 😍😘🌹», «Смотрю, отменная малышка 👌 Так ♥ ️ Красиво 😍🤩😘», «Какое отличное фото. Спасибо, что поделились этим со всеми», «@ gusein.gasanov надежда, умирает последней 👀», «Спасибо! За этот роскошный вид», «Великолепная».

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