Американська фітнес-модель Ана Чері покзала гідності фігури в стильному бікіні

Молода красуня показала цього разу ідеальний пляжним образ у Вишневому бікіні. Так, Ана позувала в купальнику насичено-бордового відтінку, який занадто сильно здавила на грудях і талії.

Модель не соромиться зайвої ваги, тому підкреслює форми і пружні сідниці з грудьми всіма можливими способами. Найчастіше дівчина дивує кадрами в бікіні. Оголюючись на камеру, фітнес-модель показує, що любити себе треба будь-хто. Чері відмовилася від дієт і замість цього перейшла на правильне харчування. Тепер дівчина не їсть солодощі, але може собі дозволити багато інших смаколиків.

Фанати відзначають, що не слід ганятися за трендами і намагатися схуднути:

"Ви читаєте підпис або просто двічі натискаєте на фото? Прокоментуйте 🍒, якщо ви читаєте підписи 😜, так я дізнаюся вашу активність", - пише Ана.

Ось як реагують фанати:

"Ти мене вбиваєш️️️», «багато солодких Вишеньок🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Мені подобається", " це любов😍", "проклята дівчина" «" я люблю тебе", "приголомшливий вид«,» Я їх все прочитав«, » виглядає крутіше десертів😋 😈 😈 😈 😈«, » легендарна природна краса👑«," ти приголомшливо виглядаєш!!!", "Дуже жарко, жарко, гаряче, я люблю тебе, любов моя», «найсолодший вид».

Також молода фітнес-модель вирішила поділитися спекотним літнім кадром, на якому позувала в незвичайному монокіні. Цього року особливо популярні моделі з смужкою тканини під грудьми основою, при якій груди зовсім не приховується тканиною, а навпаки підкреслюється нею.

Ана не встояла від трендового образу і одягла червоний купальник з пікантним вирізом. При цьому зірці також вдалося вигідно підкреслити і свої стегна. Спортсменка любить акцентувати увагу на фігурі, адже саме це прославило її в соціальній мережі Instagram.

"Це червоне бікіні! ❤ ️ Скажи мені, тобі подобається літня спека 🔥 чи тобі подобається ця холодна погода? Ви знаєте, я люблю, коли гаряче !!",- пише Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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