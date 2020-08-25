Американская фитнес-модель Ана Чери покзала достоинства фигуры в стильном бикини

Молодая красотка показала в этот раз идеальный пляжным образ в вишневом бикини. Так, Ана позировала в купальнике насыщенно-бордового оттенка, который намерено слишком сильно сдавила на груди и талии.

Модель не стесняется лишнего веса, поэтому подчеркивает формы и упругие ягодицы с грудью всеми возможными способами. Чаще всего девушка удивляет кадрами в бикини. Оголяясь на камеру, фитнес-модель показывает, что любить себя надо любой. Чери отказалась от диет и вместо этого перешла на правильное питание. Теперь девушка не ест сладости, но может себе позволить много других вкусностей.

Фанаты отмечают, что Чери и правда не следует гоняться за трендами и пытаться похудеть:

«Вы читаете подпись или просто дважды нажимаете на фото? Прокомментируйте 🍒, если вы читаете подписи 😜, так я узнаю вашу активность», - пишет Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«Ты меня убиваешь❣️😍🔥», «Много сладких вишенок🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Мне нравится», «Это любовь😍», «Проклятая девченка, искушает днем и ночью», «Я люблю тебя», «Потрясающий вид», «Я их все прочитал», «Выглядит круче десертов😋 😈😈😈😈», «Легендарная природная красота 👑», «Ты потрясающе выглядишь!!!», «Очень жарко, жарко, горячо, я люблю тебя, любовь моя», «Самый сладкий вид».

Также молодая фитнес-модель решила поделиться жарким летним кадром, на котором позировала в необычном монокини. В этом году особо популярны модели с полоской ткани под груди основой, при которой грудь совсем не скрыается тканью, а наоборот подчеркивается ею.

Ана не устояла от трендового образа и надела алый купальник с пикантным вырезом. При этом звезде также удалось выгодно подчеркнуть и свои бедра. Спортсменка любит акцентировать внимание на фигуре, ведь именно это прославило ее в социальной сети Инстаграм.

«Это красное бикини! ❤️ Скажи мне, тебе нравится летняя жара 🔥 или тебе нравится эта холодная погода? Вы знаете, я люблю, когда горячо !!», - пишет Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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