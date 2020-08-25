До чого готуватися

Українцям розповіли, чого чекати від курсу долара на поточному тижні

Відзначається, що за тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%, передає Finance.ua.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,31 грн до 27,39 грн (+0,3%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 27,28/27,30 до 27,41/27,44 (+0,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового "зеленого" в банках за тиждень зросли з 27,16/27,41 до 27,32/27,59 (+0,6%/+0,7%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

На думку аналітика Вадима Іосуба протягом найближчого тижня варто очікувати помірного зростання курсу долара до гривні.

За його прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися близько 27,5-27,6 грн, а готівковий долар в банках близько 27,5/27,8 грн.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що за оцінками аналітиків, до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році складе 27 гривень.

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