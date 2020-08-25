Модель Міла Кузнєцова, володарка найвидатніших грудей України, вирішила без сорому показати свою гордість
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина з 13-м розміром бюста поділилася відео, на якому пограла спокусливими «диньками» передає Politeka.net.
Міла Кузнєцова в "сторіс" показала відео, хто захопив тільки пишні груди і обличчя.
Вражаючий бюст ледве утримується в тісній смугастій футболці з величезним декольте, «обведеним» зеленою окантовкою.
При цьому Кузнєцова постала з яскравим макіяжем. Видно, що над зачіскою також постарався стиліст. Відзначимо, через майк-АПУ дівчину спершу навіть складно впізнати.
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Модель грайливо дивиться в камеру, хвалячись своїми формами, які аж пострибують при ходьбі.
Раніше ми повідомляли, Міла Кузнецоваобескуражила октровенним знімком на яхті. Модель продемонструвала рекордні форми в квітчастому бікіні і чорній з червоними трояндами накидці. Дівчина відчинила легку тканину, давши шанувальникам досхочу насолодитися своїми принадами. А ось очі вона прикрила сонцезахисними окулярами.
Фото вразило фоловерів моделі, в коментарі її просто обсипали компліментами.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула потужними формами прямо на параді: «Краса України».
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками:"безцінний скарб".
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром показала бюст у вишиванці з гігантським декольте:»тотальна Краса".