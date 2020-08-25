Це занадто спокусливо

Модель Міла Кузнєцова, володарка найвидатніших грудей України, вирішила без сорому показати свою гордість

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина з 13-м розміром бюста поділилася відео, на якому пограла спокусливими «диньками» передає Politeka.net.

Міла Кузнєцова в "сторіс" показала відео, хто захопив тільки пишні груди і обличчя.

Вражаючий бюст ледве утримується в тісній смугастій футболці з величезним декольте, «обведеним» зеленою окантовкою.

При цьому Кузнєцова постала з яскравим макіяжем. Видно, що над зачіскою також постарався стиліст. Відзначимо, через майк-АПУ дівчину спершу навіть складно впізнати.

Модель грайливо дивиться в камеру, хвалячись своїми формами, які аж пострибують при ходьбі.

Раніше ми повідомляли, Міла Кузнецоваобескуражила октровенним знімком на яхті. Модель продемонструвала рекордні форми в квітчастому бікіні і чорній з червоними трояндами накидці. Дівчина відчинила легку тканину, давши шанувальникам досхочу насолодитися своїми принадами. А ось очі вона прикрила сонцезахисними окулярами.

Фото вразило фоловерів моделі, в коментарі її просто обсипали компліментами.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула потужними формами прямо на параді: «Краса України».

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками:"безцінний скарб".

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром показала бюст у вишиванці з гігантським декольте:»тотальна Краса".