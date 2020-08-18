Известная украинская модель Мила Кузнецова показала себя, порадовав фанатов

На фото Мила позировала в цветочном платье с огромным декольте. Под ним можно легко увидеть купальник, который не скрыл пышные формы звезды. Кузнецова дополнила образ стильными очками, а сама смотрела в объектив камеры. По волосам красотки можно заметить, что на улице был сильный ветер, пока она отдыхала на яхте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивое фото , и фон", "Ты богиня", "Тебе очень идут кудряшки , ты изумительно смотришься", "Я обязательно буду участвовать!! Желаю всем удачи", "Прекрасно", "Очень красивая", "Мила, вы очаровательны", "У вас есть грудь, я должен подписаться. Такие тоненькие, я люблю красивые".

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«Так выглядит счастье», - коротко подписала снимок модель, который выбросила в Инстаграм.

На фото девушка позирует напротив стадиона «Олимпийский» в Киеве. Мила одета в короткое белое платье, пуговицы которого расстегнуты на груди, обнажая внушительные формы.

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