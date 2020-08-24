Украинская модель Алена Кузнецова в соблазнительном наряде поделилась яркими кадрами с празднования Дня Независимости

Обладательница впечатляющей груди 13-го размера опубликовала в своем Инстаграм новое видео с марша в Киеве, приуроченного ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, 24 августа Кузнецова пришла посмотреть на марш защитников Украины, который прошел на Майдане. На видео модель стоит на фоне марширующих бойцов и с энтузиазмом хлопает в ладоши, повторяя кричалки. Для появления на марше Мила выбрала длинное платье с запахом, который она кокетливо приоткрыла, продемонстрировав свое внушительное декольте. Под платьем проглядывает лифчик в виде спортивного топа. Ее образ дополнил роскошный венок из цветов на голове.

«С Днем Независимости Украины!», - подписала кадры модель.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«С праздником Мила. Единственное, что заметил, ну или мне показалось, это то что ты что ли немного стеснялась», «С праздником! Какая ты классная. Атмосфера наверное переполняет», «И вас с таким прекрасным праздником пусть все будет хорошо», «С праздником. Процветания и благополучия нашей стране», «Красота Украины», «Мега-си**ки - символ свободной, независимой, плодородной Украины!», - пишут подписчики модели в комментариях к ее посту.

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