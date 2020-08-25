Это слишком соблазнительно

Модель Мила Кузнецова, обладательница самой выдающейся груди Украины, решила без стыда показать свою гордость

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка с 13-м размером бюста поделилась видео, на котором поиграла соблазнительными «дыньками» передает Politeka.net.

Мила Кузнецова в «Сторис» показала видео, кторое захватило только пышную грудь и лицо.

Впечатлюющий бюст еле удерживается в тесной полосатой футболке с огромным декольте, «обведенным» зеленой окантовкой.

При этом Кузнецова предстала с ярким макияжем. Видно, что над прической также постарался стилист. Отметим, из-за майк-апа девушку сперва даже сложно узнать.

Модель игриво смотрит в камеру, хвастаясь своими формами, котрые аж попрыгивают при ходьбе.

Ранее мы сообщали, Мила Кузнецоваобескуражила октровенным снимком на яхте. Модель продемонстрировала рекордные формы в цветастом бикини и черной с красными розами накидке. Девушка распахнула легкую ткань, дав поклонникам вволю насладиться своими прелестями. А вот глаза она прикрыла солнцезащитными очками.

Фото сразло фолловеров модели, в комментарияех ее просто осыпали комплиментами.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула мощными формами прямо на параде: «Красота Украины».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».