Модель Мила Кузнецова, обладательница самой выдающейся груди Украины, решила без стыда показать свою гордость
На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка с 13-м размером бюста поделилась видео, на котором поиграла соблазнительными «дыньками» передает Politeka.net.
Мила Кузнецова в «Сторис» показала видео, кторое захватило только пышную грудь и лицо.
Впечатлюющий бюст еле удерживается в тесной полосатой футболке с огромным декольте, «обведенным» зеленой окантовкой.
При этом Кузнецова предстала с ярким макияжем. Видно, что над прической также постарался стилист. Отметим, из-за майк-апа девушку сперва даже сложно узнать.
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Модель игриво смотрит в камеру, хвастаясь своими формами, котрые аж попрыгивают при ходьбе.
Ранее мы сообщали, Мила Кузнецоваобескуражила октровенным снимком на яхте. Модель продемонстрировала рекордные формы в цветастом бикини и черной с красными розами накидке. Девушка распахнула легкую ткань, дав поклонникам вволю насладиться своими прелестями. А вот глаза она прикрыла солнцезащитными очками.
Фото сразло фолловеров модели, в комментарияех ее просто осыпали комплиментами.
Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула мощными формами прямо на параде: «Красота Украины».
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».