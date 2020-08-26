Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заінтригувала виглядом зі своєю кращою подругою - "близнючкою"

Деякий час тому знаменита модель почала активно показувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, зроблені разом з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою Кайлі. Після того, як дівчина зрозуміла, що їх спільні фотосети дуже популярні, вона почала періодично влаштовувати зйомки в однакових нарядах.

На сторінці Анастасії не так давно також з'явилося фото з їх спільної фотосесії. Дівчата вирішили приміряти тонкі сітчасті сукні різного кольору і підкорити виглядом, адже під сукнями явно не було білизни. Дівчата також приміряли світлі туфлі, правда різного дизайну. У провокаційних позах перед дзеркалом вони іправда виглядали, як близнючки.

Кілька тижнів сама Кайлі заявила, що вони були немов Близнюки ще в середній школі: не виходили з дому, мало гуляли, коли у них не було відповідного одягу на вихід зате тепер можуть завжди епатувати публіку разом, як близнючки-однодумниці.

» я помер«,» мої улюблені кольори веселки«, "тіло Кайлі виглядає таким відфотошопленим, що це насправді забавно«,» ви буквально викладаєте одні й ті ж фотографії з однаковою позою«, » Wtf з нею🍑 🍑«," найулюбленіша поза. Наряди🔥 🔥 🔥 🔥", » Кайлі на все життя",» чудовий вигляд«, "просто милі малятка❤️, "" будь ласка «будь ласка 😭 🙏 🏻 🙏 🏻 розкрийте секрети своєї краси🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «дві солодкі красуні🤗 😍", - написали користувачі Мережі.

Також раніше американська модель Кайлі Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото зі спільної фотосесії з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою моделі. На фото дівчини відображені в прозорих сукнях, а також акуратних панчохах з підв'язками.

Кілька годин тому струнка модель вирішила підкреслити форми в міні-сукні білого кольору. У цьому Кайлі підтримала і найкраща подруга-модель Анастасія Караніколау. Дівчата переодяглися в "Інь-Янь" образи, примірявши чорні і білі сукні, немов близнючки. Зіркові подруги наділи сексуальні міні-сукні та панчохи, доповнивши образи панамами Prada.

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