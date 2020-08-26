Популярна Instagram-модель Демі Роуз полонила східними нотками у своїй новій відвертій фотосесії
Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому бікіні, що складається з джинсового верху з ієрогліфами і чорного низу.
Дівчина доповнила вишуканий образ японської гейші червоним віялом. На плечі модель натягнула незвичайний екстракороткий топ з довгим рукавом.
"Виберіть свій персонаж💘 🦋 ✨", - підписала Демі кадри.
Користувачі кинулися обговорювати побачене і вибирати кращі знімки:
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"Така мила💖"
"Ти така приголомшлива! 🖤"
"Красива жінка, ви виглядаєте відмінно на всіх фотографіях❤️"
"Виглядає чудово @demirose, не багато хто зміг би це здійснити, але боже мій"
"Богиня 💎"
"Вау, просто вау 🥺 🥺 🥺 😍 🔥 "
"справжня гейша"
Раніше ми повідомляли, Демі розбурхала мережу чарівним фото, заради якого повністю позбулася сорому і одягу. Красуня позувала на заході, сидячи на бортику басейну спиною до об'єктива. Пікантною деталлю стали білі смужки на її засмаглому тілі.
Також ми розповідали, Демі захопила пишними формами в чорному монокіні на зав'язочках. Красуня позувала на тлі води, спокусливо вигнувши спину і піднявши руки вгору. Варто відзначити, поли купальника, мабуть, насилу зійшлися на її апетитному бюсті - зав'язочки так і норовили "тріснути".
"О Боже! Що за богиня? 😍 😍 😍 ", "Так гаряче", "супер мила"; "ідеальна крихітка; "ти виглядаєш приголомшливо"; "найгарячіша річ, яку я коли-небудь бачив❤️🔥 🙌"; "Ух ти, мала, ти занадто чуттєва і провокаційна. Люблю тебе👏 🍆 👅", - відреагували шанувальники.
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