Популярная Инстаграм-модель Деми Роуз пленила восточными нотками в своей новой откровенной фотосессии

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном бикини, состоящего из джинсового верха с иероглифами и черного низа.

Девушка дополнила изысканный образ японской гейши красным веером. На плечи модель натянула необычный экстракороткий топ с длинным рукавом.

"Выберите свой персонаж 💘🦋✨", - подписала Деми кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и выбирать лучшие снимки:

"Такая милая💖"

"Ты такая ошеломительная! 🖤"

"Красивая женщина, вы смотритесь отлично на всех фотографиях❤️"

"Выглядит великолепно @demirose, не многие смогли бы это осуществить, но боже мой"

"Богиня 💎"

"Вау, просто вау 🥺🥺🥺😍🔥"

"настоящая гейша"

Ранее мы сообщали, Деми взбудоражила сеть пленительным фото, ради которого полностью избавилась от стыда и одежды. Красотка позировала на закате, сидя на бортике бассейна спиной к объективу. Пикантной деталью стали белые полосочки на ее загорелом теле.

Также мы рассказывали, Деми восхитила пышными формами в черном монокини на завязочках. Красотка позировала на фоне воды, соблазнительно выгнув спину и подняв руки вверх. Стоит отметить, полы купальника, видимо, с трудом сошлись на ее аппетитном бюсте - завязочки так и норовили "треснуть".

"О Боже! Что за богиня? 😍😍😍", "Так горячо", "Супер милая"; "Идеальная крошка"; "Ты выглядишь потрясающе"; "Самая горячая вещь, которую я когда-либо видел ❤️🔥🙌"; "Ух ты, детка, ты слишком чувственная и провокационная. Люблю тебя 👏🍆👅", - отреагировали поклонники.

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