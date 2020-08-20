Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, примерила на себя пикантный образ

В этот раз пышнотелая красотка покорила жарким образом в одном белом халате. Деми не стесняется своих форм после того, как приняла себя и прекратила изматывать организм диетами. Сейчас девушка активно отдыхает, питается так, как нравится и не комплексует по поводу лишнего веса.

Наоборот, Роуз подчеркивает, что с ним она гораздо более привлекательна, чем если бы была тощей. Благодаря пышной груди и бедрам Деми даже стала альтернативной моделью и рекламным представителем модных брендов одежды.

Показывая себя во всей красе, Деми привлекает все больше внимания фанатов. Ее образ в белом халате в пол, который она распахнула, в сочетании с масивными серьгами и ярким макияжем не оставил никого равнодушным:

«Какая великолепная женская красота, очень чувственная, очаровательная, провокационная, и с таким хорошо сформированным телом, ты выглядишь очень божественно», «Какая красивая грудь😘😘😘😘», «Привет, красавица», «А где твой лифчик?😍😍👏👏», «Какой восторг 😍», «О, ты дразнишь», «Ты очень шикарная девушка и у тебя шикарная грудь и попа», «Как бы я хотел быть в этом бикини», «Моя красивая девушка какие у тебя богатые формы», - пишут пользователи.

Также на специальной фан-странице в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором Деми посветила довольно внушительных размеров формами, облаченными в тонкий купальник. Пикантности образу придало то, что на груди самой деми красовались сердцечки, а между ног девушка разместила большую чашу со сладкими ягодами.

Подогнув ноги под себя, Деми выпятила формы вперед и склонила голову, смотря на чашу. Тем самым девушка придала своему летнему образу еще большей соблазнительности, что сразу же заметили фанаты:

«Ты знаешь меня, жажду еще одного дня», «Так горячо», «Сладкая девочка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «Выглядишь сексуально,» «Вау, как много ягодок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Выглядит очень красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю эти формы, просто роскошные», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приятно уууууу», «Супер горячо, как будто сама из ягодок🔥🔥😍😍», «Привет, милая😍😍 любимая», - пишут фанаты.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами