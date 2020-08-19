Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в «невидимом» белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мое внутреннее направление», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в практически невидимых трусиках без верха спиной на камеру. При этом красотка игриво заглядывает в камеру, буквально «стреляя» глазами.
«Держите челюсть!», «роскошная Деми Роуз», «как всегда – красивая и элегантная», «внеземная», «кажется, я только что влюбился», «идеальные изгибы», «очень горячо», «божественная», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз показала смелые образы, взбудоражив не только фантазию фанатов
На фото Деми показывает себя в светлом купальнике, который почти не закрыл пышный бюст красотки. Роуз соблазнительно села в кресло на летней площадке кафе, где скорее всего парализовала работу, и выгнулась вперед, чтобы показать свою гордость максимально облизкок. Образ звезда дополнила шляпкой, а сама закрыла глаза от удовольствия.
На втором фото Роуз уже показалась в черной маске кошки, развернувшись спиной к камере.
Напомним, фигуристая Деми Роуз в одном халате огорошила признанием
А еще Politeka писала, что главная гордость Деми Роуз выпрыгнула с миниатюрного купальника
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Деми Роуз едва прикрыла свои "арбузы" крохотным купальником