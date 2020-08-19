Знаменитость знает, чем нужно брать

Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в «невидимом» белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мое внутреннее направление», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в практически невидимых трусиках без верха спиной на камеру. При этом красотка игриво заглядывает в камеру, буквально «стреляя» глазами.

«Держите челюсть!», «роскошная Деми Роуз», «как всегда – красивая и элегантная», «внеземная», «кажется, я только что влюбился», «идеальные изгибы», «очень горячо», «божественная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз показала смелые образы, взбудоражив не только фантазию фанатов

На фото Деми показывает себя в светлом купальнике, который почти не закрыл пышный бюст красотки. Роуз соблазнительно села в кресло на летней площадке кафе, где скорее всего парализовала работу, и выгнулась вперед, чтобы показать свою гордость максимально облизкок. Образ звезда дополнила шляпкой, а сама закрыла глаза от удовольствия.

На втором фото Роуз уже показалась в черной маске кошки, развернувшись спиной к камере.

Напомним, фигуристая Деми Роуз в одном халате огорошила признанием

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