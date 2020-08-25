Британская модель Деми Роуз решила полностью раздеться ради эффектного кадра
Соблазнительница знает, как привлечь к своей персоне еще больше аудитории, сообщает Politeka.net. К слову, сейчас на страницу Деми подписаны 14,3 миллиона людей, активно следящих за каждым ее постом.
Красотка опубликовала в сториз жаркое архивное фото, представ абсолютно обнаженной. Модель позировала спиной к фотографу.
Звезда без стыда позволила рассмотреть свои красивые ягодицы и ровную спинку. Нельзя не отметить "шелковистую" кожу модели, которая так и сияла на свету.
На коже Роуз был заметен след от крохотных трусиков, которые остался светлым на загорелой коже.
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Волосы красотки были мокрыми, вероятно, после недавнего купания.
Рядом с красоткой находился бассейн, а позировала она на закате.
Фото завораживало не только своей откровенностью, но и красотой.
К сожалению, кадр не собрал много лайков и комментариев, вероятно, звезде написали массу комплиментов в директ.
Напомним, Деми Роуз недавно записала сториз, представ в топике, юбке и трусиках с одинаковым принтом из зеленых листков.
Деми под тонкой тканью топа едва удержала свой пышный бюст. Огромные прелести напряглись, пытаясь вырваться наружу. Известно, что у модели большие прелести, которые трудно скрыть под любой одеждой.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в наряде с неприличным декольте, которое едва выдерживает ее роскошные формы. Сама красотка при этом улыбается на камеру, буквально «излучая» уверенность.
«Сияние идет изнутри наружу», - коротко говорится в сообщении.
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