Британская супермодель Деми Роуз в нескромном наряде похвасталась, как «оседлала» быка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram красотки.
Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует уже верхом на механическом быке, демонстрируя роскошную фигуру в пикантном наряде. Дополняли образ красотки эффектные ботинки и шляпка на голове.
Несмотря на то, что Роуз никак не подписала опубликованные кадры, все эмоции можно было прочитать у нее «на лице»: модель хохотала и улыбалась. Уточним, что все это происходило под красивую музыку.
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Но, несмотря на это, поклонников Роуз решила оставить без возможности что-либо сказать: кадры были выложены в Сторис знаменитости.
До этого мы писали, что модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде наездницы.
Так, красотка позирует перед зеркалом, нарядившись лишь в тесный топ, который едва выдерживал ее роскошные формы, шляпу и черные штаны.
Уточним, что дополнила образ красотка элегантным чокером и цепочкой на руке. Кроме того, на лице красотки можно заметить не менее красивый макияж.
Напомним, кокетливая Роуз распахнула наряд и без стеснения показала внушительные прелести
А еще Politeka сообщала, что горячая Деми Роуз сняла на камеру горячие шалости в леопардовом бикини
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