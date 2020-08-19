Британская супермодель Деми Роуз в нескромном наряде похвасталась, как «оседлала» быка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram красотки.

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует уже верхом на механическом быке, демонстрируя роскошную фигуру в пикантном наряде. Дополняли образ красотки эффектные ботинки и шляпка на голове.

Несмотря на то, что Роуз никак не подписала опубликованные кадры, все эмоции можно было прочитать у нее «на лице»: модель хохотала и улыбалась. Уточним, что все это происходило под красивую музыку.

Но, несмотря на это, поклонников Роуз решила оставить без возможности что-либо сказать: кадры были выложены в Сторис знаменитости.

До этого мы писали, что модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде наездницы.



Так, красотка позирует перед зеркалом, нарядившись лишь в тесный топ, который едва выдерживал ее роскошные формы, шляпу и черные штаны.

Уточним, что дополнила образ красотка элегантным чокером и цепочкой на руке. Кроме того, на лице красотки можно заметить не менее красивый макияж.

Напомним, кокетливая Роуз распахнула наряд и без стеснения показала внушительные прелести

А еще Politeka сообщала, что горячая Деми Роуз сняла на камеру горячие шалости в леопардовом бикини

Также Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй покорила фигурой с бусами на самых интересных местах