35-річна українська співачка Тіна Кароль розбурхала фантастичним вбранням на концерті на честь Дня Незалежності України

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в блискучих топі і спідниці, що відливають сріблом. В цьому вбранні зірка виступила на музичному святковому шоу на Софійській площі в Києві.

Пікантності шикарному вбранню надав спокусливий розріз від стегна та звабливі лінії декольте. Над нарядом 7,5 доби працювала дизайнер аксесуарів Олена Романова. Для його створення використано 15,5 тисяч металевих намистин, які вручну нанизували на волосінь.

Шанувальники співачки прийшли в невимовний захват, який поспішили висловити в коментарях під цим постом: більше 60 000 "лайків" та сотні відгуків з компліментами.

"Розірвали нам вчора сердечко..) Особливо виконання з Даном "Додому" без вас під кінець дня"

"Тіііі, можна було обійтися останнім фото!😂 💜 🙈 🙈 🙈Аж серце з ритму вийшло 😂 🙈 "

"Тін, одне мучить питання. Сліди сильні залишилися на тілі від намистинок?🤔"

"Така ніжна 🌸"

"Як же я обожнюю цю посмішку 😻 😻 "

"Неймовірно красива 😍 😍 "

"До божевілля красива ♪ "

Раніше ми повідомляли, фанати Кароль високо оцінили її нову роботу - кліп на пісню "Вабити-Бавити". Люди діляться улюбленими шматочками з ролика в соцмережах. На кадрах артистка постала в басейні в монокіні зі сріблястими блискітками. За сюжетом кліпу вона була в ролі домогосподарки, яка спокушає двох чистильників басейну. Ними, до речі, стали молоді танцюристи Josh Killacky і Tim Milgram.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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