Украинская певица Тина Кароль покорила видом в необычном костюме, в котором выступала ко Дню Независимости

Специально к празднованию Дня Независимости Украины певица приняла участие в концерте, который прошел в самом сердце Киева. Для эпатажного выступления прямо в фонтане звезда примерила особенный наряд - серебряный костюм, состоящий и из 15 500 металлических бусин от дизайнера Елены Романовой.

Как сообщается на фан-аккаунте Тины Кароль, вес платья составляет шесть килограмм, а на его пошив потрачено более 180 часов! В наряде Тина выступила прямо в фонтане, где исполнила свои лучшие композиции, снялась перед камерами в разных ракурсах и удивила стройностью фигуры.

Поклонники были восхищены образом Тины, ее оригинальным выступлением, балгодаря которому она выделилась среди других звезд, и написали множество восхищенных слов в ее адрес:

«Бусинка из бусин😍🔥,» «Красуня🔥», «Нереальная💕💕💕💕💕!!!💐💐💐💐💐», «наша любимая бусинка💛», «Самая главная бусинка это Тиночка🔥», «красииивая😍❤️», «Красота очень красиво. ❤️❤️❤️❤️❤️», «- мы завяжем и уже больше не развяжем -никогда? 🙄 -никогда😅», «Бусинка из бусин😍🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Тина ты как всегда лучше всех.,» «Нереальная💕💕💕💕💕!!!💐💐💐💐💐», «Как же круто это было 😍очень 🔥», «Просто взрыв башки🔥🔥😍😍😍, «Так классно звучит, самое лучшая версия этой песни😍😍😍».

Ранее мы писали, что год назад Тина Кароль презентовала свой летний хит, который удивил фанатов не только новым стилем, но и своей пикантностью. Песня и видеоработа "Вабити-Бавити" стала популярна сразу же в момент презентации. В честь выхода ролика фанаты начали массово публиковать лучшие отрывки из композиции и показывать самые любимыей моменты из ролика Кароль.

Так, на фан-аккаунтах в Инстаграм был пред дставлен ролик, в котором Тина повеселилась в бассейне и восхитила видом в трендовом монокини из серебряных блесток. По сюжету клипа, Кароль должна была в роли домохозяйки соблазнить двух работников у бассейна. Ими стали молодые танцоры Josh Killacky и Tim Milgram.

С ролью и мужчины, и сама артистка справились отменно, ведь именно моменты флирта и заигрывания Тины запомнились поклонникам больше всего. Некоторые фанаты написали, что клип заставил их проникнуться "прямо до дрожи".

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."