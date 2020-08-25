30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала яскравим знімком

Як передає Politeka.net, Кошкіна опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото з широко розкритими очима, які підкреслює насичений макіяж.

Дівчина написала, що колір її очей змінюється залежно від настрою і освітлення. При цьому у користувачів мережі виникли сумніви в тому, що на фото зображений її натуральний колір газ. Разом з тим фоловери погодилися, що дівчина виглядає вражаюче.

Також Кошкіна розповіла, що швидко забуває про конфліктні ситуації.

"Обманюєш, видно ж, що не натуральні" « " Яна, ти як завжди красива)) 👏 🔥 ❤️люблю❤😘», «Кобра», «шалено красива дівчина», "сангвінік. Це дар", " ти з іншої планети? Тебе заберуть на досліди, даремно ти такими речами ділишся", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Так, на вечірці на честь дня народження Ляйсан Утяшевой Гарік проводив час в компанії «зірки з видатними грудьми», яка бере участь у проекті «одного разу в Росії», писали популярні телеграм-канали. Хоча ім'я дівчини спочатку згадано не було, користувачі тут же припустили, що під цей опис підходить Кошкіна.

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли.

Нагадавши, Гарік Харламов вперше показав своїх дітей поза шлюбом, в мережі фурор.

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