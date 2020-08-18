39-летний комик Гарик Харламов произвел фурор в сети одним ярким фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм снимок, на котором предстал с участниками группы "Little Big", победившей в российском отборе на "Евровидение" в этом году.

Гарик и его друзья позировали на фоне живописного озера, держа в руках выловленную рыбу. Улов у комика оказался куда меньше, чем у его товарищей, однако главной темой обсуждения стала схожесть певца Ильи Прусикина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который, как известно, на сегодня держится на волоске от того, чтобы не стать изгоем в собственной стране.

Пользователи кинулись с жаром комментировать фото:

"Я подумал что Лукашенко с вами на рыбалке"

"С Лукашенко на рыбалке )))"

"Я думал это Лукашенко 😆"

"Когда Ильич стал Лукашенко?"

"Зачем Лукашенко взял с собой на рыбалку?"

"А шо бацька там робить 😂"

"Люди на баррикадах...а эти ...на рыбалке"

"Люди в чёрном ☺️👍"

"Комменты огонь 😂"

Ранее мы сообщали, появились слухи, что после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов закрутил роман с горячей блогершой Яной Кошкиной.

Последняя часто делится в Инстаграм снимками в откровенные нарядах и позах. На одном из них красотка позирует в черном коротеньком платье и туфлях. Образ звезда дополнила рубашкой, которую соблазнительно приспустила. На другом фото Кошкина выставила напоказ необъятный бюст в нескромном декольте. Девушка избавилась от лифчика, подчеркнув свое богатство.

Напомним, Кристина Асмус призналась в любви известному красавчику, фото

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