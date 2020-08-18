39-летний комик Гарик Харламов произвел фурор в сети одним ярким фото
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм снимок, на котором предстал с участниками группы "Little Big", победившей в российском отборе на "Евровидение" в этом году.
Гарик и его друзья позировали на фоне живописного озера, держа в руках выловленную рыбу. Улов у комика оказался куда меньше, чем у его товарищей, однако главной темой обсуждения стала схожесть певца Ильи Прусикина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который, как известно, на сегодня держится на волоске от того, чтобы не стать изгоем в собственной стране.
Пользователи кинулись с жаром комментировать фото:
"Я подумал что Лукашенко с вами на рыбалке"
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"С Лукашенко на рыбалке )))"
"Я думал это Лукашенко 😆"
"Когда Ильич стал Лукашенко?"
"Зачем Лукашенко взял с собой на рыбалку?"
"А шо бацька там робить 😂"
"Люди на баррикадах...а эти ...на рыбалке"
"Люди в чёрном ☺️👍"
"Комменты огонь 😂"
Ранее мы сообщали, появились слухи, что после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов закрутил роман с горячей блогершой Яной Кошкиной.
Последняя часто делится в Инстаграм снимками в откровенные нарядах и позах. На одном из них красотка позирует в черном коротеньком платье и туфлях. Образ звезда дополнила рубашкой, которую соблазнительно приспустила. На другом фото Кошкина выставила напоказ необъятный бюст в нескромном декольте. Девушка избавилась от лифчика, подчеркнув свое богатство.
Напомним, Кристина Асмус призналась в любви известному красавчику, фото
А еще Politeka писала, что на фоне развода с Кристиной Асмус Харламова жестко подставили
Также Politeka сообщала, что Харламов призвал Лукашенко перестать расстреливать собственный народ