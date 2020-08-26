Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила образом в рожевій сукні з латексу

Незважаючи на те, що дівчину вважають копією Кім Кардашьян, сама модель на дані порівняння ніяк не реагує. Молодий знаменитості подобається привертати увагу до себе, тому вона намагається підкреслювати свої форми в стильних сукнях. Як правильно, Гюль робить акцент саме на своїх грудях.

Сукні з екстремальними вирізами і декольте до пупка стали незіменною частиною її гардеробу. Бахарі володіє досить яскравою

зовнішністю, а її пухкі губи завжди підкреслені помадою насиченого відтінку, тому наряди повинні бути якомога більш відкритими, щоб не зливатися з образами моделі.

"Вона не вірить у стрілянину по зірках. Але вона вірить у взуття та автомобілі. ✨ 💖 ",- оригінально підписала кадр Гюль, зазначивши Магазин одягу, який рекламує.

Образ сміливої ляльки Барбі не залишив фанатів байдужими, адже модель одягла яскраво-рожеву сукню з латексу і підкреслила красу стильним макіяжем. Довгі і темні локони Бахарі залишила розпущеним, наслідуючи образу лялечки, що і відзначили фанати:

"Добре😂 😂 😂 😂", » шалено красива!!!«, "Королева краси", "Красиво ❤" « "Я не можу доставити тобі задоволення", "дуже добре", "шикарна і Гаряча«, » краса💗 💗 😍 😍«,» як дамочка з силікону❤️«," яка краса! 💎💕💋», «Дивись, як би не порвалося», «Супер секси🔥🔥🔥🔥🔥», «Це плаття 😍», «Мені дуже подобається плаття😍», «красиво😍 ми будемо раді співпрацювати з вами🙏🏻 Dm us❤», «Люблю тебе, дитинко», - пишуть користувачі.

До цього пишнотіла модель захопила фігурою в пікантному образі. Дівчина знає, як привернути увагу шанувальників до себе, тому кожен день розбурхує фанатів новими фото, на яких позує в різних образах.

Оскільки модель є рекламним представником відомого бренду одягу, міняти свій стиль чи не кожен день для дівчини не складає труднощів. Сьогодні Бахарі приміряла занадто коротку майку-топ, під якою зовсім не було білизни і Гюль з радістю продемонструвала значних розмірів груди.

"Ви втратили дівчинку?» - жартівливо написала Гюль під своїм постом, відзначаючи акаунт магазину одягу, який рекламує.

Як і очікувалося, Шанувальники не пройшли повз жаркого кадру:

«Ти жінка вогонь просто🔥🔥🔥», «Суцільна пристрасть👅🍒👸🏻🍒👅», «вони дуже великі😍😍😍😍👌🏻», «Гарна картинка 🔥», «Чуттєва жінка ❤️🔥❤️🔥», «її принади аж світяться», «Ти виглядаєш так дивно красиво і дивно прекрасно, дивно мило, дивно гаряче і дивно сексуально, як завжди» «, «Така мила дитинка🔥💋».

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