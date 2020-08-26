Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, сразила образом в розовом платье из латекса

Несмотря на то, что девушку считают копией Ким Кардашьян, сама модель на данные сравнения никак не реагирует. Молодой знаменитости нравится привлекать внимание к себе, поэтому она старается подчеркивать свои формы в стильных платьях. Как правильно, Гюль делает акцент именно на своей груди.

Платья с экстремальными вырезами и декольте до пупка стали незименной частью ее гардероба. Бахари обладает довольно яркой

внешностью, а ее пухлые губы всегда подчеркнуты помадой насыщенного оттенка, поэтому наряды должны быть как можно более открытыми, чтобы не сливаться с образами модели.

«Она не верит в стрельбу по звездам. Но она верит в обувь и автомобили. ✨💖 «, - оригинально подписала кадр Гюль, отметив магазин одежды, который рекламирует.

Образ смелой куклы Барби не оставил фанатов равнодушными, ведь модель надела ярко-розовое платье из латекса и подчеркнула красоту стильным макияжем. Длинные и темные локоны Бахари оставила распущенными, подражая образу куколки, что и отметили фанаты:

«Хорошо 😂😂😂😂», «Безумно красивая!! Лучшая куколка Барби!», «Королева красоты», «Красиво ❤», «Я не могу доставить тебе удовольствие», «Очень хорошо», «Шикарная и горячая», «Красота 💗💗😍😍», «Как дамочка из силикона❤️», «Какая красота! 💎💕💋», «Смотри, как бы не порвалось», «Супер секси🔥🔥🔥🔥🔥», «Это платье 😍», «Мне очень нравится платье😍», «красиво😍 мы будем рады сотрудничать с вами🙏🏻 Dm us❤», «Люблю тебя, детка», - пишут пользователи.

До этого пышнотелая модель восхитила фигурой в пикантном образе. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников к себе, поэтому каждый день будоражит фанатов новыми фото, на которых позирует в разных образах.

Поскольку модель является рекламным представителем известного бренда одежды, менять свой стиль едва ли не каждый день для девушки не составляет труда. Сегодня Бахари примерила слишком короткую майку-топ, под которой совсем не было белья и Гюль с радостью продемонстрировала внушительных размеров грудь.

«Вы потеряли девочку?» - шутливо написала Гюль под своим постом, отмечая аккаунт магазина одежды, которую рекламирует.

Как и ожидалось, поклонники не прошли мимо жаркого кадра:

«Ты женщина огонь просто🔥🔥🔥», «Сплошная страсть👅🍒👸🏻🍒👅», «они очень большие😍😍😍😍👌🏻», «Хорошая картинка 🔥», «Чувственная женщина ❤️🔥❤️🔥», «ее прелести аж светятся», «Ты все еще выглядишь так удивительно красиво и удивительно великолепно, удивительно мило, удивительно горячо и удивительно сексуально, как всегда» «, «Такая милая детка🔥💋».

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