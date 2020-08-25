Важливі тонкощі, які кардинально змінюють все

Суддя " Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився секретами приготування страв з овочів

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в «Instagram» кухар розповів про тонкощі, які повністю веганські страви можуть перетворити на кулінарні шедеври.

Головним правилом, за словами Ярославського є те, що овочі повинні бути добре обсмажені.

"Овочі повинні бути красиво і добре обсмажені-це вже відразу інший продукт. Як для пюре так і просто для рагу і використання цілком. Для розуміння-сиру цибулю і добре обсмажену", - пише кухар.

Також він радить використовувати різні рослинні масла-від оливкової до» екзотичних " кунжутного, масла лісового або волоського горіха.

До овочів варто додавати прянощі і спеції. Можна використовувати як і готові суміші, так і окремі аромати - кардамон, зіра, кориця.

Ярославський радить додавати всілякі пряні трави:

розмарин, чебрець, я дуже люблю свіжий естрагон. Пюре з кропу дуже смачно і пюре з петрушки незвичайне. Зелень фенхеля-схожа на кріп але солодкувата.

"Ще одна хитрість при приготуванні овочів-соєвий соус. Справжній ферментований продукт, дасть вам непередаване відчуття повноти смаку, так як багатий природним «умами» і дуже зрозумілий і доступний», - зазначає суддя "Майстер Шеф".

Ще кілька важливих порад від Володимира Ярославського:

Використовуйте водорості.

Не забувайте про цедри і сік цитрусових.

Всі азіатські аромати смаки дуже добре працюють з овочами.

Якщо міняєте продукти тваринного походження на рослинні-підбираєте "перехожий" за складом і текстурами аналог - наприклад вершкове масло легко замінити кокосовим.

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