Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить очень вкусный плов

Уникальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ярославский сопроводил рецепт невероятными фотографиями процесса приготовления и самого блюда. Поклонники отметили, что сразу же захотели его приготовить.

«Может и не плов настоящий, но готовлю уже несколько раз и вот очень мне вкусно», - отметил повар.

Для приготовления вам понадобится:

250 грамм риса Жасмин,

2 утиные ножки,

1 луковица,

1 большая морковь,

50 грамм изюма или барбариса,

карри, зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец.

По словам Ярославского, утиные ножки нужно разобрать – отделить мясо от кости. Морковь и лук нарезать. Сначала на сковороде поджаривается утиная кожа, на полученном жире поджаривается морковь и лук, после чего добавляется утиное мясо.

Все нужно хорошо обжарить и протушить под крышкой. Ярославский также назвал секретный ингредиент, который он добавляет к блюду, чтобы было больше аромата утки. Это кости. После того, как блюдо готово, он кости убирает.

Когда мясо практически готово, нужно добавить к нему специи, а также изюм и рис. Добавляем в полученную смесь 400 мл горячей воды и варим рис около 30 минут.

Подавать плов с уткой Ярославский советует вместе с зеленью и салатом из томатов с мятой и красным луком.

Поклонники были в восторге от рецепта.

«Настоящий! Уникальный рецепт!», «Очень аппетитно», «Восторг! Спасибо! Обязательно буду готовить», «С уткой наверное супер вкусно», «Вот чувствуется большой мастер, описал блюдо, показал и так хочется сразу его приготовить! Как всегда, выше всех похвал! Вы - лучший!», - пишут люди.

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