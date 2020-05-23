Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить очень вкусный плов
Уникальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ярославский сопроводил рецепт невероятными фотографиями процесса приготовления и самого блюда. Поклонники отметили, что сразу же захотели его приготовить.
«Может и не плов настоящий, но готовлю уже несколько раз и вот очень мне вкусно», - отметил повар.
Для приготовления вам понадобится:
- 250 грамм риса Жасмин,
- 2 утиные ножки,
- 1 луковица,
- 1 большая морковь,
- 50 грамм изюма или барбариса,
- карри, зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец.
По словам Ярославского, утиные ножки нужно разобрать – отделить мясо от кости. Морковь и лук нарезать. Сначала на сковороде поджаривается утиная кожа, на полученном жире поджаривается морковь и лук, после чего добавляется утиное мясо.
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Все нужно хорошо обжарить и протушить под крышкой. Ярославский также назвал секретный ингредиент, который он добавляет к блюду, чтобы было больше аромата утки. Это кости. После того, как блюдо готово, он кости убирает.
Когда мясо практически готово, нужно добавить к нему специи, а также изюм и рис. Добавляем в полученную смесь 400 мл горячей воды и варим рис около 30 минут.
Подавать плов с уткой Ярославский советует вместе с зеленью и салатом из томатов с мятой и красным луком.
Поклонники были в восторге от рецепта.
«Настоящий! Уникальный рецепт!», «Очень аппетитно», «Восторг! Спасибо! Обязательно буду готовить», «С уткой наверное супер вкусно», «Вот чувствуется большой мастер, описал блюдо, показал и так хочется сразу его приготовить! Как всегда, выше всех похвал! Вы - лучший!», - пишут люди.
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