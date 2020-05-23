Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить очень вкусный плов

Уникальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ярославский сопроводил рецепт невероятными фотографиями процесса приготовления и самого блюда. Поклонники отметили, что сразу же захотели его приготовить.

«Может и не плов настоящий, но готовлю уже несколько раз и вот очень мне вкусно», - отметил повар.

Для приготовления вам понадобится:

  • 250 грамм риса Жасмин,
  • 2 утиные ножки,
  • 1 луковица,
  • 1 большая морковь,
  • 50 грамм изюма или барбариса,
  • карри, зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец.

По словам Ярославского, утиные ножки нужно разобрать – отделить мясо от кости. Морковь и лук нарезать. Сначала на сковороде поджаривается утиная кожа, на полученном жире поджаривается морковь и лук, после чего добавляется утиное мясо.

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Все нужно хорошо обжарить и протушить под крышкой. Ярославский также назвал секретный ингредиент, который он добавляет к блюду, чтобы было больше аромата утки. Это кости. После того, как блюдо готово, он кости убирает.

Когда мясо практически готово, нужно добавить к нему специи, а также изюм и рис. Добавляем в полученную смесь 400 мл горячей воды и варим рис около 30 минут.

Подавать плов с уткой Ярославский советует вместе с зеленью и салатом из томатов с мятой и красным луком.

Поклонники были в восторге от рецепта.

«Настоящий! Уникальный рецепт!», «Очень аппетитно», «Восторг! Спасибо! Обязательно буду готовить», «С уткой наверное супер вкусно», «Вот чувствуется большой мастер, описал блюдо, показал и так хочется сразу его приготовить! Как всегда, выше всех похвал! Вы - лучший!», - пишут люди.

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