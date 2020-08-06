Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептами блюд с арбуза

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу повара в «Инстаграм».

Салат с арбуза без косточки

Ложкой для мороженого, вынимаем из половинки арбуза кружочки и затем либо в вакуумном пакете, либо просто в судочке, маринуем арбуз с лимонным соком, маслом жаренного кунжута и добавляем свежий эстрагон листочки. Даем постоять, чтобы чуть промариновался. Подаем с самым нежным голубым сыром - нужно не самый насыщенный по вкусу. Поливаем тыквенным маслом, посыпаем жаренными семечками тыквы и лепестками миндаля и голубику рядом.

Салат из обычного арбуза

Нарезаем кубиками, удаляем семена и неровные кусочки. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком, выкладываем на тарелку и посыпаем натертым козьим сыром (Ярославский использовал испанский).

И ещё добавлял немного соленого крем-сыра салатного - типа домашней Филадельфии. Опять же тыквенные семечки и миндаль и голубика

Карпаччо из гребешка с арбузом

Гребешок нарезаем ломтиком и выкладываем на тарелке, вокруг кладу кубики Холодного арбуза и заливаем все заправкой на основе лимонного сока и чуть жаренного кунжутного масла, можно также добавлять кокосового молока немного - почти севиче. Молодые листья шпината и беби-свеклы использоватьна украшение и как подгарнировка или даже лепестки петрушки и чуть чуть кубиков зелёного манго.

Летний напиток из арбуза

Из кусочков арбуза удалить косточки и взбить на барном блендере, с добавлением лимонного сока, чуть сахара и эстрагона. Ярославский уверяет, что выходит очень вкусно.

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