Российская певица и дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала подросшую дочку

Как передает Politeka.net, певица опубликовала у себя в Инстаграм серию фото с отдыха. Счастливая Орбакайте стояла возле моря в очках и полосатой кофте. Красотка улыбалась, подставляя лицо солнцу. На одном из фото рядом с Кристиной стояла ее 8-летняя дочка Клавдия Земцова. Видно, что девочка сильно выросла за лето – она вытянулась и превратилась в настоящую красотку.

Девочка сильно загорела. Она была одета в шортики и зеленые очки.

«Просто хорошего вам настроения и добра!», - подписала фото Кристина.

За два часа ее пост собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Настроение отличное, наша любимая красавица и модница!», «Почему-то вспомнился фильм «Долгая дорога в дюнах», «Мамина доча, мамино счастье», «Какие вы милашки», «Будьте Кристина всегда Счастливы, Любимы», «Спасибо, Кристина! И Вам, Вашей семье всего самого светлого!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте с годами становится сильно похожей на свою мать, хотя в молодости артистка была невероятно похожа на своего отца — Миколаса Орбакаса. Теперь же схожесть с Пугачевой становится очевидной.

Напомним, что Орбакайте поразила новым фото с дочерью, на кого похожа внучка Пугачевой: «Одно лицо».

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