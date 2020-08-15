Поклонники решили сравнить дочек Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте и Лизу Галкину

Как сообщает Politeka.net, на одном из фан-аккантов Лизы появился коллаж, на котором была запечатлена Кристина и Лиза.

«Сестрёнки. Похожи?», - подписали фото в фан-аккаунте.

За день фото собрало более 16 тысяч лайков. Под постом разгорелась бурная дискуссия по поводу того, является ли Лиза родной сестрой Кристины. Большинство поклонников посчитали, что девушки не похожи, так как не являются биологическими сестрами. Но многие отметили, что схожести нет из-за того, что Орбакайте похожа на своего отца. Еще часть поклонников сошлась на том, что это личное дело звездной семьи.

«Как они могут быть похожи, если у них разные родители... и папа и мама», «Лиза копия мама, а Кристина похожа на папу», «Зачем сравнивать,и постоянно будоражить эту тему. Обе красотки. Непонятно, для чего каждый раз выставляются эти фото сравнения», «Неее, Кристина на папу своего похожа, а Лиза на Аллу», «Каким местом они сестренки», «Не важно, похожи они или нет, важно, что они родные», «Ну сколько можно, нет конечно воооообще», «Похожи, как свинья с ёжем», - пишут пользователи сети.

Как известно, многие поклонники до сих пор не верят в то, что Пугачева биологическая мать двойняшек Лизы и Гарри.

Напомним, что детей Галкина с легкостью затмила подросшая внучка Пугачевой: "Лиза, конечно, хороша, но...".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!".

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