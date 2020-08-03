О пополнении в семье Аллы Пугачевой рассказал ее племянник Влад, сын покойного брата Примадонны Евгения

Юные дети Пугачевой и Галкина Лиза и Гарри будут счастливы появлению нового маленького родственника.

Племянник Пугачевой Влад и его избранница Гузель скоро станут родителями девочки, которую планируют назвать Евгенией. У племянника Примадонны также есть сын от предыдущих отношений.

В настоящее время Влад лежит в клинике, где проходит различные процедуры из-за проблем с желудком, но даже это не омрачает его счастье.

«У нас ситцевая свадьба с женой, но я в больнице. Но ничего страшного. Она у меня сильная женщина. Моя татарка. Все хотят на меня повесить алкоголь и наркотики, но я давно уже не пью. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты», – заявил Влад.

Отметим, также в беременности заподозрили 38-летнюю Наталью Подольскую – нынешнюю супругу бывшего мужа Кристины Орбакайте 52-летнего Владимира Преснякова. У пары подрастает 5-летний сын Артемий, и супруги не раз говорили, что не собираются останавливаться на единственном ребенке в семье.

По всей видимости, Наталья и Владимир все же решились на пополнение в семье. В СМИ пишут, что на днях певица заходила в одну из столичных аптек. Фармацевт, обслуживавшая артистку на кассе, увидела у нее округлившийся живот.

«Она в аптеку ко мне приходила в Московском. Живет там недалеко. У нее достаточно большой живот», – рассказала она Telegram-каналу «Только никому».

Это объясняет тот факт, что в последнее время Наталья стала появляться на публике в просторных нарядах.

К слову, первенец дался паре не так легко, как могло бы показаться. Супруги пять тщетно пытались забеременеть. «Я не буду детально рассказывать, через что нам пришлось пройти. Но, признаюсь, слез было пролито ох как много», — признавалась Подольская.

Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.

Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.