Молода мультимільйонер і бізнесмен Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в оточенні не менш яскравою подружки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Щасливого дня народження", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Кайлі Дженнер позує зі своєю подружкою Софією Річі під час відпочинку на морі. Обидві дівчини позують в крихітній білизні, демонструючи розкішну фігуру.

На інших кадрах красуні балуються і розважаються на камеру. На частини з них вони використовують фільтр, який накладає на обличчя собачі вуха і ніс.

«Малятка розважаються!», «Добре вам відпочити, крихти», «вау, як гаряче виглядаєте», «ти моя королева», «оце вигини. У мене аж голова від цього закрутилася», - пишуть її шанувальники.

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У кадрі модель позує перед камерою, прикриваючись рукою від яскравого світла. Для фотосесії вона вбралася в яскраво-помаранчеві джинси й обтягуючий чорний бюстгальтер. Кайлі Дженнер зухвало дивиться в камеру, що створює образ бунтарки.

Знімок зроблений в ретро стилі, що надає йому додаткової чарівності.

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