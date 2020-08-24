Молода мультимільйонер і бізнесмен Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в оточенні не менш яскравою подружки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Щасливого дня народження", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Кайлі Дженнер позує зі своєю подружкою Софією Річі під час відпочинку на морі. Обидві дівчини позують в крихітній білизні, демонструючи розкішну фігуру.
На інших кадрах красуні балуються і розважаються на камеру. На частини з них вони використовують фільтр, який накладає на обличчя собачі вуха і ніс.
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«Малятка розважаються!», «Добре вам відпочити, крихти», «вау, як гаряче виглядаєте», «ти моя королева», «оце вигини. У мене аж голова від цього закрутилася», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що ексмільярдерка, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася ідеальними формами
У кадрі модель позує перед камерою, прикриваючись рукою від яскравого світла. Для фотосесії вона вбралася в яскраво-помаранчеві джинси й обтягуючий чорний бюстгальтер. Кайлі Дженнер зухвало дивиться в камеру, що створює образ бунтарки.
Знімок зроблений в ретро стилі, що надає йому додаткової чарівності.
Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи.
А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку.
Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.