Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась идеальными формами

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила откровенное фото на своей странице в Instagram.

В кадре модель позирует перед камерой, прикрываясь рукой от яркого света. Для фотосессии она нарядилась в ярко-оранжевые джинсы и обтягивающий черный бюстгальтер. Кайли Дженнер дерзко смотрит в камеру, что создает образ бунтарки.

Стоит отметить, снимок сделан в ретро стиле, что придает ему дополнительного очарования. Скорее всего, Кайли опубликовала архивный снимок.

Пользователи социальной сети оценили дерзкий образ модели и засыпали ее комплиментами в комментариях к фото:

"Королева Кайли"; "Хорошо выглядишь"; "Это было, когда ее задница была нормального размера"; "Почему ты выглядишь, как Ариана Гранде"; "Мой бойфренд любит тебя"; "Все возвращается"; "Мне нравится этот вид. Так прекрасен"; "Злодейка".

Ранее в одной из фан-групп появилось не менее горячее фото Кайли Дженнер. На нем знаменитость позирует перед камерой в топе леопардового оттенка с белыми кружевами, который обтянул пышную грудь и очень похож на лифчик. Образ дополнила серебристая мини-юбка, которая идеально села чуть выше бедер и различные аксессуары.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.