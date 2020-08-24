Молодая мультимиллионер и бизнесмен Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в окружении не менее яркой подружки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Счастливого дня рождения», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Кайли Дженнер позирует со своей подружкой Софией Ричи во время отдыха на море. Обе девушки позируют в крохотном белье, демонстрируя роскошную фигуру.
На других кадрах красотки балуются и развлекаются на камеру. На части из них они используют фильтр, который накладывает на лицо собачьи уши и нос.
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«Малышки развлекаются!», «Хорошо вам отдохнуть, крошки», «вау, как горячо выглядите», «ты моя королева», «вот это изгибы. У меня аж голова от этого закрутилась», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что экс-миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась идеальными формами
В кадре модель позирует перед камерой, прикрываясь рукой от яркого света. Для фотосессии она нарядилась в ярко-оранжевые джинсы и обтягивающий черный бюстгальтер. Кайли Дженнер дерзко смотрит в камеру, что создает образ бунтарки.
Снимок сделан в ретро стиле, что придает ему дополнительного очарования.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.
Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.