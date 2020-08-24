Популярна британська співачка Дуа Липа вразила розкішною фігурою, вбравшись в крихітний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій фотографії красуня позує в білосніжних шортах-велосипедках і крихітному топі, максимально оголивши розкішну фігуру. Обличчя при цьому співачка вирішила прикрити за допомогою телефону.

На іншій фотографії Дуа Липа позує в тому ж самому місці, але вже в елегантному бікіні, яке лише підкреслило витончені принади красуні. Знімки стали причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Витончена фігура», «гарне тіло! Видно, що не запускаєш себе», «це бомбезно виглядає, Дуа», «Крихітка, ти найкраща», «виглядаєш відпадно», «обожнюю тебе, королева!», «не можу тобою намилуватися, чортиця», - пишуть вони.

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На одному з фото Дуа продемонструвала апетитні форми, які примудрилася "впустити" з ліфчика купальника. Бюст красуні, безумовно, здатний звести з розуму. Співачка зібрала волосся в пучок і сіла під тінню плетеної парасольки, сфотографувавши свої принади з найвигіднішого ракурсу.

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