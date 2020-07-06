24-летняя британская исполнительница Дуа Липа взбудоражила живыми и яркими кадрами с одыха в Санта-Лючии
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как развлекается с бойфрендом, младшим братом моделей Беллы и Джиджи Хадид Анваром, роскошную природу тропических островов и, несомненно, не менее роскошную собственную фигуру в крохотном бикини.
На одном из фото Дуа продемонстрировала аппетитные формы, которые умудрилась "выронить" из лифчика купальника. Бюст красотки, безусловно, способен свести с ума. Певица собрала волосы в пучок и уселась под тенью плетеного зонтика, сфотографировав свои прелести с самого выгодного ракурса.
"Санта-Лючия, разное", - коротко подписала кадры звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"Эти картинки буквально заставили меня улыбнуться"
"Мечта! Какое классное место 🙌🏽"
"Прекрасная пара 😍❤❤❤"
"Разбила мое сердце 🙌 ♥"
"Ангел 😍"
Ранее мы рассказывали, Дуа Липа опубликовала в Инстаграм кадры, на которых позировала в микроскопическом черном бикини.
«Горячая штучка», «черный ангел», «божественный вид», «ракурс решает», «не стесняйся. Отключи эту эмоцию», «мама дорогая, какая же ты горячая», «роскошные изгибы! Можно реально залипнуть», - прокомментировали поклонники.
Также мы писали, счастливая певица, не скрывая эмоций, похвасталась фешенебельным отдыхом с Анваром. Девушка стояла позади любовника в разноцветном купальнике, подняв руки высоко над головой.
Напомним, дерзкая Дуа Липа разлеглась на траве, втиснув прелести в откровенный корсет
А еще Politeka писала, что знойная Дуа Липа в микро купальнике показала, как нужно отдыхать
Также Politeka сообщала, что Дуа Липа изогнулась в топе без белья и едва не выронила прелести