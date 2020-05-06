Британская певица Дуа Липа покорила внешним видом в развратном топе

Красотка предстала в одежде, которая едва прикрывала ее прелести, передает Politeka.net. Артистка изящно выгнулась, сидя на стуле.

Дуа Липа позировала в зеленом топе с завязкой посередине. Наряд обтянул формы красотки, в частности, ее грудь и тонкую талию.

Одно из отверстий для завязок было пустым, поэтому образ получился еще более откровенным: "Ну, просто шикарно".

Также на артистке было нечто похожее на брюки, сидящих на талии.

Дуа Липа подняла руки над головой, будто потянувшись к руке соседа.

Артистка решила к столь интересному кадру применить фотошоп и дорисовала розовые сердечки.

"Во второй половине дня во вторник... кофеин", - подписала фото красотка.

За полчаса пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что Дуа Липа выглядит просто превосходно, а некоторые узнавали, хорошо ли она себя чувствует.

Напомним, Дуа Липа предстала в белой маечке с черным принтом, под которую забыла надеть белье. Прелести звезды выпирали из-под откровенного наряда, но это не смущало артистку.

Завершили образ певицы различные украшения. Также нельзя было не обратить внимания на несколько татуировок на руках.

Ранее сообщалось, что Дуа Липа предстала в шерстяной шапке и микро-топе, прикрыв свою грудь руками. В кадр попала упругая загорелая кожа блондинки. Кроме этого Липа засветила свои татуировки. Сзади на руке у нее маленькая пальмочка, а на плече красуется цифра «245».

За день пост звезды собрал более 1,2 миллиона лайков. В комментариях Липе оставили множество комплиментов.

Напомним, что роскошная Дуа Липа устроила жаркую съемку, втиснув свою прелесть в тесный топ: «Богиня».

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в микро топе подразнила упругим телом: «Идеальная».

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