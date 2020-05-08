Популярная британская певица Дуа Липа устроила съемку в саду в откровенном наряде

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка надела тесный корсет, который сильно утянул ее главное достоинство. Звезда крутилась в разных позах, а ее грудь буквально выпрыгивала из наряда. В руках Липа держала огромную бутылку с духами. Для большей пикантности певица показала свой язык. Добавим, что певица традиционно собрала свой волосы в хвостик.

«Размер имеет значение ... я и моя команда собираемся в большой новый проект», - написала красотка под постом.

За 20 минут ее пост собрал более 240 тысяч лайков. В комментариях певице оставили множество комплиментов.

«Класс», "Такая сладкая", «Вау», «Ароматы - это так хорошо», «Это зеркало или что», «Королева», «Просто хочу знать, почему у вас есть зеркало в середине вашего сада», «Я думал, что это бутылка джина», -пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа любит эпатировать публику, поэтому решила продемонстрировать свои сочные формы. Красотка появилась на фото в белой маечке с черным принтом, под которую забыла надеть белье. Прелести звезды выпирали из-под откровенного наряда, но это не смущало Липу.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа пошалила с подружкой в ванной, кадры облетели сеть: двойное удовольствие.

Как писала Politeka, знойная Дуа Липа в микро купальнике показала, как нужно отдыхать: топ пикантных фото.

Также Politeka сообщала, Дуа Липа изогнулась в топе без белья и едва не выронила прелести: "Ну, просто шикарно".