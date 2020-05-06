Британская певица Дуа Липа тоскует по пляжному отдыху, поэтому даже в условиях карантина продолжает баловать себя и поклонников пикантными архивными фото

На своей странице в Instagram артистка разместила фото жаркого отдыха с подружками и парнем, на которых она во всей красе показала свою фигуру в купальнике, передает Politeka.net.

"Мечтаю об этом, пока я снова установила зеленый экран в своей гостиной 😭😭😭😭", - написала Дуа Липа под снимками, намекая, что такой вид сейчас ей светит лишь при помощи хромакея.

На первом фото певица в откровенном купальнике повернулась к камере спиной и засветила пятую точку. Расслабиться, как видно, ей помогает коктейль.

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На втором кадре Дуа нежится на солнечном побережье, улегшись на матрасе в компании двух подружек.

На третьем фото Дуа Липа в крохотном бикини упала в объятия своего парня Анвара Хадида, брата знаменитых сестричек Джиджи и Беллы.

Ранее Дуа Липа предстала перед камерой в белой маечке с черным принтом, под которую забыла надеть белье. Прелести звезды выпирали из-под откровенного наряда, но это не смущало артистку. 

Завершили образ певицы различные украшения. Также нельзя было не обратить внимания на несколько татуировок на руках артистки. 

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