Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками самым сокровенным

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась фото, на котором позировала рядом с сыном и дочкой. Красотка сверкнула своей идеальной фигурой, засветив пышную грудь в глубоком декольте. Кроме этого, модель засветила свои стройные худые ножки.

«Счастливого 4 июля!», - подписала пост модель.

Как известно, 4 июля американцы празднуют День независимости. Стоит отметить, что дети модели были одеты в цветах американского флага. У дочки на голове была одета красная бандана, а на сыне красовалась синяя рубашка в звездочки.

За несколько часов пост Амбросио собрал почти 80 тысяч лайков. В комментариях ей и ее семье оставили массу комплиментов.

«Леди Алессандра, ваша семья не будет полной, пока у вас не появится еще дюжина или около того детей!!! Потому что у тебя есть великие гены», «Они очаровательны», «Абсолютно красивые и очаровательные», «Идеальная семья», «Вы больше американка, чем бразильянка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио похвасталась аппетитными формами в купальнике. Звезда выбрала купальник бирюзового цвета, который идеально сел на ее пышную грудь.

Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила невероятными размерами в купальнике: "Огненная красотка".

Как сообщала Politeka, раздетая Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио на яхте засунула самый сок в миниатюрное бикини: "Я отплываю...".