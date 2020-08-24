Популярна модель Жизель Олівейра, яка є представницею Victoria's Secret, похвалилася ідеальними вигинами в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Коли світло правильно падає", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах Олівейра позує в тісному топі, у якого замість лямок ланцюга. Красуня при цьому дивилася в дзеркало, проте через відображення здається, що її погляд спрямований прямо в кадр.

«Ти світишся, як діамант», «неперевершена краса», «ідеальна», «це світло робить тебе ще загадковіше», «дивишся дуже і дуже добре», «красива бомба», «красоточка до мозку кісток», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала великі принади в білизні

Зірка позувала в спортивному ліфчику, який ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з нього. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо.

Зверху Жизель одягла кофту на блискавці, яку розстебнула для того, щоб їй намилувалися вдосталь, модель ніби спустилася з небес.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"Справжня насолода".

А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра зухвало вигнулася в крихітному купальнику: "Від цих форм стає жарко".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто гармата".