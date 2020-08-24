Популярна модель Жизель Олівейра, яка є представницею Victoria's Secret, похвалилася ідеальними вигинами в крихітному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Коли світло правильно падає", - коротко йдеться в підписі.
На опублікованих кадрах Олівейра позує в тісному топі, у якого замість лямок ланцюга. Красуня при цьому дивилася в дзеркало, проте через відображення здається, що її погляд спрямований прямо в кадр.
«Ти світишся, як діамант», «неперевершена краса», «ідеальна», «це світло робить тебе ще загадковіше», «дивишся дуже і дуже добре», «красива бомба», «красоточка до мозку кісток», - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала великі принади в білизні
Зірка позувала в спортивному ліфчику, який ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з нього. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо.
Зверху Жизель одягла кофту на блискавці, яку розстебнула для того, щоб їй намилувалися вдосталь, модель ніби спустилася з небес.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"Справжня насолода".
А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра зухвало вигнулася в крихітному купальнику: "Від цих форм стає жарко".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто гармата".