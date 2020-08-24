Популярная модель Жизель Оливейра, которая является представительницей Victoria’s Secret, похвасталась идеальными изгибами в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда свет правильно падает», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Оливейра позирует в тесном топе, у которого вместо лямок цепи. Красотка при этом смотрела в зеркало, однако из-за отражения казалось, что ее взгляд направлен прямо в кадр.

«Ты светишься, как бриллиант», «непревзойденная красота», «идеальная», «этот свет делает тебя еще загадочнее», «смотришься очень и очень хорошо», «красивая бомба», «красоточка до мозга костей», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала большие прелести в белье

Звезда позировала в спортивном лифчике, идеально подчеркнувшем ее бюст. Грудь сидела в белье, выпирая, будто планируя выпрыгнуть из него. Треугольники ткани приподняли формы, от чего они смотрелись так соблазнительно.

Сверху Жизель надела кофту на молнии, которую расстегнула для того, чтобы ей налюбовались вдоволь, модель будто спустилась с небес.

Напомним, что Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

А еще Politeka сообщала, что Жизель Оливейра дерзко выгнулась в крошечном купальнике: «от этих форм становится жарко».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поразила образом хищницы, сбросив белье: "Просто пушка".